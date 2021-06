Austria, ct Foda: «Abbiamo invitato l’Olanda a colpirci»

Franco Foda, commissario tecnico dell’Austria, ha parlato al termine del match perso contro l’Olanda. Le sue dichiarazioni

«Abbiamo perso palla troppo facilmente nella prima mezzora, abbiamo invitato l’Olanda a colpirci troppo spesso. Siamo andati in avanti nel finale ma non abbiamo buttato dentro i nostri cross. Non abbiamo creato abbastanza chance. Non abbiamo crossato e non abbiamo tirato in porta. Non eravamo abbastanza determinati. Ci mancava l’obiettivo, non è bastato buttarci in avanti».