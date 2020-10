Az Alkmaar, 13 casi di positività ma la partita contro il Napoli non è a rischio

L’Az Alkmaar ha diramato un comunicato ufficiale dove dà maggiori dettagli sulla situazione covid in casa olandese

L’Az Alkmaar, dopo il comunicato diramato questa mattina, ha dato maggiori dettagli sul focolaio di coronavirus esploso in casa olandese. La partita di Europa League di giovedì contro il Napoli non sarebbe a rischio.

COMUNICATO – «Martedì pomeriggio l’Az ha rilevato otto nuovi casi di Coronavirus tra i giocatori. In totale sono 13 i calciatori ora contagiati. L’Az ha seguito attentamente le procedure, la maggior parte dei giocatori testati non mostra sintomi. La scorsa settimana nove persone sono risultate positive, tre di loro ora sono negative. La partita di Europa League Napoli-Az è in programma per giovedì sera. Questa partita, secondo la Uefa, verrà disputata, a meno che le autorità locali non lo proibiscano. L’Az andrà in Italia mercoledì con 17 persone».