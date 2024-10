Baggio, il ricordo di Mazzone: «Quella volta del cane...»

Divin Codino ha raccontato di alcuni interessanti e divertenti retroscena con Guardiola e Mazzone protagonisti

Roberto Baggio, ex leggenda del calcio italiano, ha parlato ospite da Fabio Fazio a Che tempo che fa in un intervenuto in collegamento da casa durante la puntata con Pep Guardiola in studio. Ecco le dichiarazioni di Baggio.

MANCHESTER CITY – «Sì, lo seguo da sempre, da quando era al Barcellona e poi al Bayern. Lo seguo sempre e sono felicissimo dei suoi tifosi. È tutto meritato»

CANE – «È successa una volta sola. Pep dice sempre? Quella volta lì fu particolare, non sapevamo che il mister Mazzone avesse paura dei cani e aveva trattato male un mio compagno, perché un giorno era arrivato col cagnolino all’allenamento. Nessuno sapeva di questa cosa, si era spaventato e l’aveva trattato un po’ male. Qualche giorno dopo sono arrivato io col mio Labrador: lui vide questo cane che giocava col pallone e andava avanti e indietro. Chiese di chi fosse il cane e gli risposero che era mio. Disse di farlo giocare e dargli un biscottino»

BRESCIA – «Eravamo un gruppo fortissimo, fuori dal campo e lo dimostravamo anche in campo»

GUARDIOLA – «È una brava persona, solare e positiva. È disponibile verso tutti, aiutava tutti e poi era allenatore già da giocatore. Lui consigliava i suoi compagni, dava sempre qualcosa in più per farli migliorare. Questo lo dico io, ma sono sicuro che lo direbbe qualunque compagno abbia giocato con lui in quegli anni»

DIFETTO – «Io parlando di un amico preferisco manifestare i suoi pregi, i difetti li lascio a qualcun altro»