Baggio lancia la critica: «Tutti seguivano Sacchi, ma per giocare noi...»

Roberto Baggio lancia una critica. Le dichiarazioni dell’ex fantasista sugli anni del calcio di Sacchi in Italia

Roberto Baggio ha lanciato una critica nella sua intervista concessa a Sky Tg 24.

DIFFICILE DA GESTIRE – «Non lo so. Chi aveva il mio ruolo ha vissuto gli anni più difficili. Tutti iniziavano a giocare a zona, Sacchi aveva creato questa scuola e lo seguivano. Per chi aveva il mio ruolo, non ben definito, era difficile. Zola è dovuto andare in Inghilterra per giocare. Fa ridere. Però penso che l’allenatore è importantissimo, ma il calcio lo fanno i giocatori».

