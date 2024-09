Baldanzi: «Studio da 10, il gol mi mancava da un po'»

Le parole di Tommaso Baldanzi, protagonista con la Nazionale Under 21 di una tripletta contro la Norvegia

Tommaso Baldanzi ha parlato con la Gazzetta dello Sport, dopo la vittoria ottenuta dall’Italia U21 arrivata grazie ad una sua tripletta. Di seguito le parole del giovane trequartista della Roma.

NORVEGIA – «Eh mi hanno portato fortuna… Sono contento, ci meritavamo questa vittoria e ora puntiamo decisi alla qualificazione. Festeggiamo questo successo, poi penseremo ai prossimi impegni».

NON SOLO FORTUNA –«No, non è fortuna, abbiamo lavorato bene, abbiamo fatto dei buoni allenamenti in questi giorni».

SECONDA TRIPLETTA IN CARRIERA – «Soltanto una volta, con la Primavera dell’Empoli, contro la Spal nel 2021, nella stagione dopo aver vinto il campionato».

ULTIMO GOL PRIMA DELLA TRIPLETTA – «Come potrei dimenticarmelo: contro la Juventus, la mia ultima partita con l’Empoli. Era fine gennaio e in effetti è passato un pò di tempo. Sono felice di essere tornato al gol».

INFORTUNIO CONTRO LA NORVEGIA ALL’ANDATA – «Ho avuto qualche problema nelle partite successive, poi no, nella seconda parte di stagione sono sempre stato bene. Adesso mi sento bene, sono riuscito a fare la preparazione al completo, sono soddisfatto»

VITTORIA CHE MANCAVA ALL’U21 – «Mancava per staccarci dalle squadre sotto, ci serviva anche per stare un pò più tranquilli. Ora c’è solo una partita per qualificarci aritmeticamente, quindi dobbiamo vincere anche contro l’Irlanda. Ci teniamo, basterebbe pareggiarla, ma vogliamo vincerla lo stesso».

SI SENTE UN 10 – «No, no, lui (Gnonto ndr.) è 10 e io l’11. Per adesso. In campo però tutti e due giochiamo da dieci. Ci alleniamo sempre forte, vogliamo arrivare lontano».

COSA RISPONDE A CHI DICE CHE IN ITALIA NON CI SONO TALENTI – «Che non è vero. Ci sono tanti giocatori forti: Ricci, Tonali, Frattesi».

NESSUNO DI LORO É UN TREQUARTISTA – «Magari è un ruolo un pò difficile, non tutte le squadre lo usano. Io ho sempre fatto quello e sono felice di ricoprire quel ruolo».