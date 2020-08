Bale, al Real fino a fine contratto. Il no alla Cina del club costerà caro in termini di immagine ma soprattutto economici

LA PROMESSA CINESE- Un milione di sterline alla settimana da parte del Jiangsu Suning. Era questa l’offerta che Gareth Bale aveva deciso di accettare secondo il Sun e che il Real Madrid avrebbe fatto poi saltare.

FINO A FINE CONTRATTO- “Bale resterà fino alla fine del suo contratto per farsi pagare tutti i soldi che gli spettano. Non perdona al Real Madrid di aver bloccato il suo trasferimento in Cina. Lui ha un carattere molto determinato e non cambierà idea. Se questo vorrà dire non giocare per i prossimi due anni al Real Madrid lo farà”. Così una fonte molto vicina al giocatore.