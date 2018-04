Bale, bomba di mercato dall’Inghilterra: sogno Inter

Bomba di mercato proveniente dall’estero: l’Inter sogna l’acquisto di Gareth Bale. Le ultimissime notizie

L’Inter, in attesa di conoscere il suo destino in campionato, lavora per rinforzare la squadra da mettere a disposizione di Luciano Spalletti. Il tecnico nerazzurro vuole un nuovo esterno d’attacco da affiancare a Perisic e Icardi e possibilmente Rafinha (che dovrà essere riscattato dal Barcellona per 35 milioni di euro più 3 di bonus) e tra i vari nomi circolati nelle ultime ore, tra Berardi e Politano, è spuntato anche quello di Gareth Bale. L’esterno d’attacco gallese di proprietà del Real Madrid dovrebbe cambiare aria a fine stagione e secondo gli inglesi di The Indipendent, anche l’Inter è in corsa per il giocatore.

L’ex Tottenham è seguito da alcuni club stranieri come PSG e alcune big inglesi. Il giocatore non vorrebbe muoversi ma gli spagnoli potrebbero ingaggiare Neymar dal PSG e solo in quel caso il gallese potrebbe cambiare idea. Il giocatore gallese non è più un insostituibile: Zidane nelle ultime settimane lo ha alternato spesso e volentieri con Isco e con gli altri elementi d’attacco e l’Inter sogna il clamoroso colpo di mercato. Il Manchester United ha ingaggiato Alexis Sanchez e secondo gli inglesi, i Red Devils sono fuori causa per questo motivo. L’unico club seriamente interessato è l’Inter ma l’affare è molto complicato a causa degli eccessivi costi.