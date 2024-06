Balerdi Atalanta, a breve la PRIMA OFFERTA dei nerazzurri per il difensore del Marsiglia

Calciomercato Atalanta, PRESSING per provare ad acquistare il centrale del Marsiglia argentino Balerdi. La prima offerta

L’Atalanta da due settimane stava sondando Balerdi per rinforzare la difesa nerazzurra, e tale interesse è fortemente motivato da tutte quelle caratteristiche che ha il giovane italo argentino del Marsiglia.

Secondo quanto raccolto nelle ultime ore dalla nostra redazione, a breve i nerazzurri faranno la prima offerta ai francesi. Sul piatto 15 milioni di euro (non escludendo la possibilità di qualche bonus), ora però la palla passerà in mano al Marsiglia per capire le intenzioni sullo stesso Balerdi.