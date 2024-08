Ballotta SICURO: «La Lazio può LOTTARE per un posto in Europa, su Baroni dico QUESTO» - Calcio News 24

Le parole di Marco Ballotta, ex portiere della Lazio, sulla prossima stagione del club biancoceleste in Serie A

Marco Ballotta ha parlato in esclusiva a LazioNews24 della prossima stagione del club biancoceleste in Serie A.

A pochi giorni dall’inizio del campionato è ancora l’Inter la più forte oppure sei del parere che le altre si stanno avvicinando alla squadra di Inzaghi? Che ruolo potrà avere la Lazio?

«L’Inter è la squadra più forte perchè ha operato velocemente in questo calciomercato rinforzando ulteriormente la squadra che era già forte, ha speso poco e bene ed è la squadra da battere, sono curioso di vedere il Napoli che con Conte sarà una vera spina nel fianco della squadra di Inzaghi. La Juventus è un cantiere aperto, ha cambiato anche lei allenatore e non so se riuscirà a lottare per il vertice ma per la zona Champions la vedo assolutamente favorita, stessa cosa anche per il Milan di Fonseca. La Lazio? Dipende da come inizia la stagione, e se parte forte può lottare benissimo per un posto in Europa con Baroni che è un tecnico di livello che farà molto bene».

Nel giudicare l’arrivo alla Lazio di Baroni, si sta parlando molto spesso su come inciderà nel gioco e nella manovra offensiva della squadra, cosa cambia nella testa di un portiere la notizia del arrivo di un nuovo tecnico visto che è un ruolo delicato insieme alla difesa?

«Assolutamente nulla, perchè un portiere ma come tutti i giocatori devono seguire le idee tattiche di un allenatore e l’estremo difensore e un mister devono avere un ottimo dialogo per farsi che la squadra poi si possa muovere in campo molto bene, il portiere poi è un ruolo molto delicato perchè devi gestire al meglio la difesa e giostrarla nella maniera più giusta e idonea possibile».

