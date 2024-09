Balotelli: «Tante INVENZIONI sul mio conto, presto dirò la mia, TEMPO AL TEMPO»

Le parole di Mario Balotelli, ancora svincolato e alla ricerca di una nuova squadra: «Molte persone continuano a inventarsi caz***e»

Rimasto senza squadra alla fine del calciomercato, Mario Balotelli oggi ha commentato la sua situazione sui propri social. Di seguito le sue parole.

«Ho notato che negli ultimi tempi ci sono tante invenzioni su di me. L’unica cosa che faccio è allenarmi e stare pronto per ovunque andrò a giocare. Molto presto parlerò e metterò in chiaro tutto, l’importante per me è allenarmi e stare sereno. Giornali, squadre, persone continuano a inventarsi caz***e, ma ci tenevo a dire che molto presto farò un’intervista. Tempo al tempo»