Balotelli, la carica dell’attaccante: «Io questa Serie A la smonto»

L’ex attaccante di Milan e Inter è intervenuto cia social per parlare del suo possibile futuro in Serie A

Mario Balotelli vuole tornare a giocare in Serie A. Ormai non è una novità e l’ex centravanti di Inter e Milan è nel mirino di varie squadre tra cui il Genoa, attualmente in pole, e il Torino di Vanoli.

I rossoblu, una volta persi Retegui e Gudmundsson, sono alla ricerca di un attaccante capace di garantire i gol che Gilardino ha perso quest’estate. In granata invece sarebbe il sostituto ideale di Zapata, che rimarrà fuori per tutta la stagione.

Balotelli, in occasione di una diretta streaming su Twitch della pagina ‘Vox to Box’, è stato paragonato a Joel Pohjanpalo, attaccante del Venezia. Ecco la risposta di Super Mario sulla piattaforma.

BALOTELLI – «Però sei bast…, in questo momento non ho nessuna squadra… Attaccami quando comincio a giocare di nuovo. Solo perché non ero in Serie A, tutto quello che ho fatto non conta? Ma vaffa…, Tu e la Serie A. È una promessa, quando firmerò per qualche club io questa Serie A te la smonto»