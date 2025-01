Balotelli addio al Genoa? Possibile la risoluzione del contratto, le ultime

Mario Balotelli fuori dal Genoa: i rossoblù cercano una destinazione, ma se non arrivano offerte ci sarà la risoluzione del contratto

Le strade di Mario Balotelli e del Genoa potrebbero separarsi nei prossimi giorni. Il calciatore dal suo arrivo in rossoblù ha giocato appena 56 minuti, non venendo neanche convocato per le ultime due partite.

Come riportato da la Gazzetta dello Sport la società sta valutando eventuali offerte, ma se lunedì, ultimo giorno della sessione di mercato, non ci saranno offerte, si valuterà la risoluzione anticipata per consentirgli di trovare una nuova sistemazione anche a mercato chiuso.