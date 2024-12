Balotelli vuole convincere il Genoa, ma con il mercato di gennaio...

Giorni decisivi per Mario Balotelli, la concorrenza nel Genoa aumenterà tra i rientri degli infortunati e il mercato: riuscirà a convincere i rossoblù

0 minuti per Mario Balotelli nello 0-0 di San Siro del Genoa contro il Milan. Come riportato dal Secolo XIX l’attaccante vuole convincere i rossoblù, ma non sarà così semplice: il talento non si discute, ma la condizione non è ancora al punto di fargli giocare 90′.

Inoltre il mercato di gennaio si avvicina e per l’occasione il Grifone dovrà prendere delle decisioni sui rinforzi, a questo si aggiunge anche il rientro di alcuni infortunati, i prossimi saranno Ekhator ed Ekuban. La concorrenza aumenterà ed inoltre nel suo contratto c’è una clausola che entrambe le parti possono attivare per rescindere il contratto prima dell’inizio della finestra di calciomercato.