Balotelli, niente A: vicino l’accordo col Marsiglia

Mario Balotelli non tornerà in Italia. Il centravanti italiano sta per firmare un nuovo contratto con il Marsiglia: le ultimissime

Niente Serie A per Mario Balotelli. L’attaccante voleva tornare nel nostro campionato ma non ha trovato l’accordo con nessun club. Si era parlato di Sampdoria, Bologna, Parma, Sassuolo e anche Genoa per il dopo Piatek ma nessuno ha soddisfatto le richieste del giocatore che andrà a guadagnare 3 milioni di euro da qui fino a giugno, a Marsiglia. Secondo L’Equipe l’affare è in dirittura d’arrivo.

Mino Raiola sta per piazzare l’ennesimo colpo della sua carriera. L’attaccante è pronto a lasciare il Nizza e ad allontanarsi da Vieira, firmando per l’OM. La prima apparizione di Bale con la nuova maglia, scrive sempre il quotidiano transalpino, potrebbe essere già venerdì contro il Lille. Mario ha bisogno di spazio, fiducia e gol per ritrovare la Nazionale (l’ultima convocazione risale al 4 dicembre, in stagione non ha mai segnato) ma soprattutto per ritrovare se stesso, il Marsiglia ha bisogno di gol per risollevarsi in classifica.