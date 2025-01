Balotelli, dove andrà a finire l’attaccante dopo il flop al Genoa? Spunta fuori questa ipotesi italiana. Le ultime

Balotelli, dove andrà a finire l’attaccante del Genoa dopo il flop in rossoblu? Rispunta fuori un grande ritorno in Serie A (con un’altra squadra)

Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, sembra quasi decisa la pista per Mario Balotelli dopo il flop alla corte del Genoa. La domanda sorge spontanea: dove andrà a finire l’ex giocatore dell’Inter.

Il Monza pare ripensarci e spinge per un possibile ritorno in Lombardia. Staremo a vedere come si evolverà la situazione nei prossimi giorni di calciomercato.