Balotelli, ecco il ritorno in Serie A: qualche minuto nel finale contro il Parma

Mario Balotelli torna a calcare i campi della Serie A 4 anni dopo l’ultima volta: pochi minuti nel finale di Parma-Genoa

Arriva, a quattro anni di distanza, il ritorno in campo in Serie A per Mario Balotelli. Durante Parma-Genoa, Gilardino ha deciso di concedergli alcuni minuti nel finale della gara, con il risultato a favore dei rossoblù.

Entra all’86 al posto di Ekhator, per l’ex Milan e Inter 4′ più recupero per riprendere famigliarità con il campo da calcio. Primo tocco di palla con difesa del pallone e cambio gioco a far risalire la squadra, da cui traspare la sua voglia di essere di nuovo protagonista. Non si fa mancare anche il primo giallo.