Balotelli, addio con il Genoa sempre più vicino: spunta fuori quell’ipotesi per provare il rilancio nel calcio italiano

Balotelli sempre più lontano dal Genoa: l’attaccante pronto a salutare il Grifone dopo pochi mesi. Quella squadra potrebbe portarlo a casa

Balotelli prepara l’addio al Genoa, l’avventura dell’ex Inter sembra già giunta al capolinea. La domanda sorge spontanea: dove andrà a finire il centravanti? Spunta fuori una grande ipotesi.

«Una via d’uscita, possibilmente in modo soft: è quella che stanno cercando il Genoa e Mario Balotelli, per sciogliere un’impasse che non sta giovando né al club, né tantomeno al giocatore. La permanenza dell’attaccante in rossoblù sembra davvero alle battute finali: non sono piaciute a Balotelli le due panchine contro Lecce e Parma (senza neppure giocare un minuto) e, prima ancora, quella di San Siro con il Milan

Adesso ci sono due strade percorribili: risoluzione consensuale o una exit strategy differente tramite il mercato invernale. Il Monza ha smentito l’interesse e voci sulla Serie B – il Bari è interessato – non trovano gradimento in Balotelli»