C'eravamo tanto amati... Balotelli ad aprile: «A Nizza ero felice, il problema era Vieira»

Le parole di Balotelli su Patrick Vieira, suo ex allenatore ai tempi del Nizza: «Non me ne sarei mai andato via da lì, ma avevo un problema con lui»

Patrick Vieira potrebbe arrivare a breve sulla panchina del Genoa: secondo gli ultimi rumor infatti la dirigenza rossoblù dovrebbe dare nelle prossime ore il benservito a Alberto Gilardino e il tecnico francese dovrebbe prendere il suo posto. Tra i punti da dirimere per il francese c’è Mario Balotelli: se per il tecnico – suo ex compagno ad Inter e City e che aveva allenato al Nizza – Super Mario non è adatto ad uno sport di squadra come il calcio, il sentimento è reciproco nella direzione opposta. Ecco cosa diceva ad aprile 2024 Balotelli sul suo possibile futuro allenatore a SoFoot.

«Ho vissuto a Villefranche ed è stato pazzesco. Avevo il sorriso ogni giorno perché la mia era una vita da sogno, davvero. Il problema è stato il modo in cui Patrick Vieira voleva giocare. Non si addiceva molto alle mie caratteristiche. Non avevo alcun problema con lui, mi trovavo bene, semplicemente a livello sportivo non ero d’accordo con quanto diceva. Se non avessi avuto questi problemi con lui non avrei mai lasciato Nizza. Ero davvero felice lì»