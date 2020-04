Balzaretti: «Totti sentiva tantissimo il derby» – VIDEO

Federico Balzaretti descrive l’animo di Francesco Totti prima dei numerosi derby con la Lazio. Le sue parole – VIDEO

Federico Balzaretti racconta l’animo di Francesco Totti in prossimità dei numerosi derby giocati contro la Lazio. Ecco le parole dell’ex terzino della Roma su come si comportava Totti in vista delle gare con la Lazio.

«Sentiva tanto il derby, senza dubbio, per una questione di responsabilità credo. Per lui era una partita diversa, ed il suo modo di scherazare si attenuava in vista del derby».