Bandecchi: «QUELLA SQUADRA ha un futuro molto incerto. Ci sono MOLTE OFFERTE da parte di molti imprenditori»

Stefano D’Alessandro è diventato il nuovo presidente della Ternana, squadra di Serie C, ecco le parole su AMTV dell’ex proprietario Bandecchi.

LE PAROLE – «Ci ho parlato telefonicamente, la situazione sono contento che si sia sbloccata, ho visto che sono stati effettuati i pagamenti degli arretrati e niente… sto aspettando di avere una situazione chiara, precisa e di capire bene. Io non conosco la nuova proprietà, ma sto aspettando di capire. Di capire esattamente diciamo tutto ciò che fino ad oggi non è così chiaro. E’ chiaro che c’è un gruppo di persone che ha acquisito la Ternana e quindi vediamo chi sono. Io voglio dire una cosa, non la voglio fare tanto lunga: D’Alessandro da solo non può gestire la Ternana, mi sembra estremamente chiaro. Detto questo sono contento che sia passata di mano, è indubbiamente positivo il pagamento che è stato fatto però come ho già avuto modo di dire, voglio sapere di chi è la Ternana. C’erano delle offerte, c’erano delle situazioni. Io non sono il padrone della Ternana e non lo ero. Chi era il proprietario delle quote della Ternana ha deciso, ha deciso in 12 ore, credo. Ma era una trattativa della quale non sapeva nulla Margiotta, che è una persona molto seria secondo me molto capace, non sapeva niente nessuno. Ed è stata ceduta la Ternana nell’arco di poche ore. Sicuramente ha un suo perché, visto che sono stati pagati 530mila euro di contributi non pagati, c’è un perché molto chiaro. Detto ciò secondo me bisogna capire bene, tutto. E nella maniera più giusta possibile. Poi la squadra sta giocando, è forte. Sono fantasticamente contento. Non ne voglio parlare ma sono proprio contento. I risultati sono la cosa migliore che c’è. In più in Comune sulla scrivania c’è un’offerta di altri imprenditori anche importanti. E’ arrivata per PEC, è stata scritta e messa lì. Quindi… alla Ternana non mancano situazioni positive».