Barbano (Corriere dello Sport): «Allenamenti il 18 maggio? Conte non ha avuto coraggio»

Alessandro Barbano, vicedirettore del Corriere dello Sport, ha parlato in esclusiva ai nostri microfoni. Il noto giornalista ha commentato la decisione di Conte di far slittare la ripresa degli allenamenti.

Si aspettava che il Premier Conte facesse slittare la ripresa degli allenamenti al 18 maggio?

«Conte complessivamente non ha avuto coraggio. Le decisioni sul calcio vanno iscritte dentro le decisioni assunte per il Paese. Mentre Macron apre le scuole l’11 maggio in una situazione pandemica di maggiore effervescenza, Conte non le apre e non se le fila proprio. Apre le fabbriche ma non apre i negozi per poter vendere i manufatti. C’è tutto uno slittamento che spiega la paura della politica di assumersi le responsabilità e di aver consegnato nelle mani di virologi le decisioni politiche. Ora questi signori applicano i loro protocolli sulle base di risultati epidemiologi, la politica dovrebbe confrontare questi risultati con i costi sociali ed economici delle misure adottate. Siamo passati da una fase in cui il sapere era ripudiato in nome del potere a una fase in cui il potere ha delegato interamente al sapere le decisioni che spettano legittimamente al potere. Questo è sbagliato».