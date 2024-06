E’ scomparsa dopo una lunga malattia l’ex vicepresidente del Padova Carron. Il MESSAGGIO della sorella

E’ morta dopo una lunga malattia l’ex vicepresidente del Padova Barbara Carron. Il comunicato della sorella su Instagram

Dopo una lunga malattia è scomparsa a 51 anni l’ex vicepresidente del Padova Barbara Carron. Ecco il saluto da parte della sorella.

«Quando ho saputo della mia malattia e’ stato l’inizio di un viaggio, la paura e la scoperta di una me che non conoscevo. L’universo toglie e restituisce. Credo che la Vita si regga su questo equilibrio: Dare e Avere. Ho dato un senso a ciò’ che mi era successo ed ho ricevuto tanto amore. (Scrivo per mia sorella Barbara, lei ci teneva. Questo il suo pensiero 5 mesi prima della sua recidiva, che purtroppo ci ha tolto troppo presto la sua anima bella, riposa in pace Sister»