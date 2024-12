Barcellona, focus sul mercato: Dani Olmo in bilico ma Flick pensa a Kante. Le ultime in casa blaugrana

Barcellona, focus sul mercato: Dani Olmo in bilico ma il tecnico Flick pensa a Kante. Le ultimissime in casa blaugrana

In casa Barcellona non diminuiscono i problemi finanziari che hanno limitato le scelte di calciomercato del club. Nelle ultime ore ha fatto scalpore la situazione legata a Dani Olmo, che rischia di dover lasciare il club nella prossima finestra di mercato, nel caso in cui la società non dovesse riuscire a iscriverlo nella lista da consegnare alla Liga entro fine anno. A inizio stagione il club blaugrana aveva tesserato Olmo fino al 31 dicembre, sfruttando l’infortunio di Christensen, ma in queste ore il suo status deve essere aggiornato e l’esito della vicenda è ancora un punto interrogativo.

Nel caso in cui arrivasse il via libera, con la Liga che però chiede al club ancora 60 milioni di euro circa, i dirigenti potrebbero cercare un nuovo centrocampista e secondo Sport, il preferito sarebbe N’Golo Kante, francese ora all’Al Ittihad in Arabia Saudita. Occhi puntati anche su Leon Goretzka del Bayern Monaco. Nomi che piacciono ma che oggi, come detto, non potrebbero essere trattati.