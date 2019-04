Barcellona campione, Vidal vince l’8° campionato consecutivo

Con il Barcellona campione di Spagna, grande festa anche per l’ex Juventus Arturo Vidal: il cileno ha vinto 8 titoli in 3 Paesi diversi

Dove gioca Arturo Vidal si vincono i campionati. La “legge” del centrocampista cileno non si è smentita nemmeno in questa stagione, visto che con il titolo 2018/19 conquistato con indosso la casacca del Barcellona sale a 8 titoli consecutivi il personale palmares del centrocampista ex Juventus.

Sicuramente un bel traguardo per lui, che ha conquistato gli 8 campionati in 3 Paesi diversi: il suo ciclo vincente è iniziato proprio in Italia con la maglia bianconera (4 Scudetti in totale), per poi proseguire in Germania con la maglia del Bayern Monaco, con cui Vidal ha conquistato 3 Bundesliga. Ora il primo titolo con la maglia blaugrana, condito da 2 gol in 30 presenze, ad allungare la sua incredibile striscia personale di trionfi.