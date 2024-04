Barcellona, i convocati per il PSG: quattro assenze pesanti!

La lista dei convocati di Xavi per Barcellona-PSG, gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League

Il Barcellona ha diramato la lista dei convocati per il ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il PSG. Assenti Balde e Gavi per infortunio, oltre a Christensen e Sergi Roberto per squalifica. Presenti invece De Jong e Gavi, ormai al 100%. Di seguito l’elenco completo.

PORTIERI: Ter Stegen, Iñaki Peña, Astralaga.

DIFENSORI: Cancelo, Araujo, Iñigo Martínez, Marcos Alonso, Kounde, Cubarsí, Fort.

CENTROCAMPISTI: Pedri, Oriol Romeu, De Jong, Gündogan, Fermin, Casadó.

ATTACCANTI: Ferran, Lewandowski, Raphinha, Joao Félix, Vitor Roque, Lamine Yamal, Guiu.