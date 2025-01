Barcellona, è braccio di ferro con La Liga che esclude Dani Olmo dalla rosa: le ultime

Barcellona, scaduta la proroga di 6 mesi sul tesseramento di Dani Olmo: o trova subito i soldi o perderà il calciatore

Caos in casa Barcellona: i blaugrana infatti si trovano a dover trovare una soluzione alla posizione della Liga sul tesseramento di Dani Olmo e Pau Victor. Scaduta la proroga di 6 mesi per il club per mettersi in pari con il Financial Fair Play del campionato spagnolo, da oggi in teoria i due calciatori non sono più tesserati del club e quindi potrebbero trovare un nuovo accordo con un altra squadra. Intanto il Barcellona è alla ricerca di una soluzione: l’ultima, come riportata da Marca, sarebbe la cessione dei palchi vip del nuovo Camp Nou ad un fondo qatariota per 120 milioni per trovare i fondi per poter ritesserare i due calciatori. Di seguito il comunica della Liga in attesa di una risposta alla nuova proposta dei blaugrana.

«LALIGA fa sapere che, alla data del 31 dicembre, il FC Barcellona non ha presentato alternative che, rispettando la normativa di controllo economico della LALIGA, gli consentano di tesserare giocatori a partire dal prossimo 2 di gennaio».