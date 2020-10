Barcellona, Dest: «Felici per la vittoria sulla Juve. Siamo sulla strada giusta»

Sergino Dest ha parlato del cammino nel girone di Champions League del Barcellona

Sergino Dest, terzino destro del Barcellona, in una intervista ai canali ufficiali del club blaugrana ha parlato del cammino nel girone di Champions League.

«Stiamo andando bene in Champions, siamo sulla strada giusta. Adesso abbiamo sei punti dopo due giornate e siamo contenti della vittoria contro la Juve, ma la prossima partita contro la Dinamo Kiev sarà difficile. Messi? È incredibile avere Leo come compagno di squadra. È speciale giocare con lui, essere in campo con il più grande giocatore del mondo».