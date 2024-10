Barcellona, la difesa l’ARMA IN PIU’ di Flick: il fuorigioco funziona alla perfezione

Barcellona, la nuova arma in più della squadra di Flick in difesa è il fuorigioco: già annullati 7 gol agli avversari

Il Barcellona di Hans Flick nella Liga viaggia con un ruolino di 8 vittorie e una sconfitta e guida la classifica a +3 dal Real Madrid. In Champions League, dopo la sconfitta di misura contro il Monaco (le squadre francesi al momento rivelazione nel nuovo format) dovuta all’inferiorità numerica, alla seconda giornata ha scherzato con lo Young Boys: 5-0. Sei gol fatti in Europa, 28 in Spagna, ma come riportato da Mundo Deportivo, dietro al successo si deve guardare alla difesa dei blaugrana.

Nelle ultime giornate infatti il Barça ha affinato alla perfezione il fuorigioco, togliendo in questo modo agli avversari ben 7 gol – tre al Villarreal, due all’Alaves e uno a Monaco e Young Boys – e nell’ultima partita contro l’Alaves, decisa dalla tripletta di Lewandowski, gli avversari sono finiti in offside per 11 volte.