Barcellona, è Neymar a ravvivare l’estate dei blaugrana

Barcellona, il mercato ancora non decolla. Le voci su Neymar stanno movimentando l’estate finora spenta dei catalani

In casa Barcellona non si comprende ancora bene se il ritorno di Neymar è da considerare possibile o puro fantacalcio. La prima opzione è quella che tutti i tifosi ovviamente sperano, semplicemente perché non hanno dimenticato le gesta del brasiliano in maglia blaugrana. Le voci lo vogliono nuovamente in Spagna sono sempre più insistenti e rimbalzano da qualunque parte del mondo.

È questo quello che sta ravvivando l’estate dei catalani, fino a questo momento un po’ avara d’emozione. Il mercato è finora “limitato” agli arrivi di De Jong (sostanzialmente acquistato a gennaio) e Neto. Si pensava, poi, che si puntasse su qualche altro profilo rispetto Valverde a causa dei fallimentari risultati in Champions League. Nessuna novità, al momento. Calma piatta dalle parti del Camp Nou, che sia apparente prima di una tempesta?