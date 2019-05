Barcellona, Messi a quota 50 gol. La stagione aliena della Pulce

A quasi 32 anni Messi disputa un’altra stagione di altissima qualità. Con la doppietta di oggi la Pulce ha raggiunto quota 50 gol in stagione

Lionel Messi più va avanti con l’età più sembra non volersi fermare. L’argentino ha dominato in lungo e in largo la Liga spagnola, vincendo, anzi stravincendo, la classifica di Pichichi. Trentasei le marcature della Pulce, frutto di una condiziona psico fisica a dir poco impeccabile.

Se si amplia il discorso a tutte le competizioni disputate dal Barcellona, il classe ’87 arriva a 50 realizzazioni tonde tonde. Cifra maturata dopo l’ultima giornata di campionato, pareggiata sul campo dell’Eibar, che ha visto l’argentino apparire nel tabellino per due volte. Ha avuto un rendimento costante, mancando in una sola partita: il ritorno contro il Liverpool.