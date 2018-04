Barcellona-Roma streaming e diretta tv: come vedere la partita

Barcellona-Roma streaming: le info per Streaming e diretta TV della partita. Fischio d’inizio della gara d’andata dei quarti di finale di Champions League alle ore 20,45

Barcellona-Roma streaming: al ‘Camp Nou’ blaugrana e giallorossi si sfidano nell’andata dei quarti di finale di Champions League. La squadra di Valverde arriva all’appuntamento dopo aver superato il Chelsea agli ottavi di finale, mentre gli uomini di Di Francesco sono reduci dal passaggio del turno contro lo Shakhtar Donetsk.

La partita in programma questa sera alle ore 20,45 sarà trasmessa in chiaro su Canale 5 e, per gli abbonati a Mediaset Premium, sul canale Premium Sport. Per gli abbonati dell’emittente, sarà possibile seguire la partita anche in streaming gratis attraverso la piattaforma Premium Play, da PC, smartphone e tablet (applicazioni disponibili per sistemi operativi iOS, Android e Windows Mobile).

Barcellona-Roma sarà trasmessa anche in diretta radio attraverso le frequenze di Rai Radio 1. Inoltre, gli aggiornamenti della partita saranno disponibili su Calcio News 24 con la diretta live testuale dalle ore 18,45 con ampio pre-partita e approfondimenti prima, durante e dopo la gara.

Barcellona-Roma: probabili formazioni

BARCELLONA (4-4-2): Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Jmtiti, Jordi Alba; Dembélé, Rakitic, Busquets, Iniesta; Messi, Suarez.

ROMA (4-3-3): Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Pellegrini, De Rossi, Strootman; El Shaarawy, Dzeko, Perotti.