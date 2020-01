Barcellona, Seiten: «Messi è speciale. Mercato? Presto per decidere»

Le dichiarazioni in conferenza stampa del nuovo allenatore del Barcellona, Quique Seiten, su Messi e sul calciomercato

Intervenuto in conferenza stampa, Seiten, il nuovo tecnico del Barcellona, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul rapporto che intende intrattenere con lo spogliatoio e sui possili innesti di mercato.

«Non occulteremo il fatto che Messi è un calciatore speciale. Ho parlato con lui, ma anche con tutti gli altri. E’ una cosa che mi piace fare, sarà un’abitudine anche qui. Per esempio, ho parlato con Vidal e dopo lui s’è applicato al meglio in allenamento. Mercato? Troppo presto per prendere decisioni».