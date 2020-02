Barcellona, si pensa ad un sostituto di Dembelè: ecco il nome

Barcellona: i blaugrana pensano ad un sostituto per Dembelè dopo l’infortunio all’attaccante francese. Ecco il nome

Il Barcellona deve correre ai ripari, se non vuole restare scoperto anche in vista della Champions. I blaugrana devono fare i conti con le assenze per infortunio di Suarez e Dembelè.

Come riportato da Marca, i blaugrana vorrebbero tornare sul mercato. Il nome più in voga è quello di William Josè della Real Sociedad. La Federazione spagnola dovrebbe dare l’ok dopo la certezza dell’operazione di Dembelè.