Barcellona-Siviglia: dove vederla, orario e probabili formazioni

Allo Stadio Olimpico andrà in scena la sfida de La Liga Barcellona-Siviglia: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Allo Stadio Olimpico di Barcellona si giocherà la gara valevole per l’10ª giornata de La Liga tra Barcellona-Siviglia. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

BARCELLONA (4-2-3-1): Inaki Pena; Koundé, Inigo, Cubarsi, Balde; Eric Garcia, Marc Casado, Pedri; Pau Victor, Raphinha; Lewandowski. All. Flick

SIVIGLIA (4-3-3): Nyland; Carmona, Marcao, Badé, Pedrosa; Gudelj, Agoume, Peque; Lukebakio, Ejuke e Isaac Romero. All. Pimienta.

Orario e dove vederla in tv

Barcellona-Siviglia si gioca alle ore 21.00 di domenica 20 ottobre per la decima giornata di campionato de La Liga. Verrà trasmessa in esclusiva su DAZN sul canale 214 di Sky . La partita sarà visibile in streaming per i clienti DAZN sull’app scaricabile su Pc, tablet e smartphone.