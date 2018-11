Valverde perdona Dembelé, la punta torna nei convocati del Barcellona dopo i problemi di dipendenza videoludica: «Dobbiamo aiutarlo».

Fra i convocati del Barcellona per l’importante sfida di campionato contro l’Atletico Madrid è stato inserito anche il nome di Ousmane Dembelé. L’attaccante francese attraversa un periodo molto negativo dopo l’esclusione per la precedente sfida di campionato con il Betis e i problemi di dipendenza videoludica che avrebbero compromesso il suo rendimento negli allenamenti e in partita.

Ora però il suo ritorno fra i giocatori a disposizione di Ernesto Valverde testimonia la volontà del club e del suo allenatore di provare a venirgli incontro. «Dembelé è un giocatore in più nella nostra squadra, tutti dobbiamo cercare di aiutarlo a dare il suo massimo».

«Siamo in un club dove c’è grande pressione per tutti. – ha aggiunto il tecnico blaugrana – So che si è parlato molto di lui durante la pausa. Ha un talento innato, tecnico e fisico». Ora toccherà all’attaccante dimostrare sul campo che il momento più difficile è già alle spalle e rispondere presente se e quando il suo allenatore lo manderà in campo nel big match con i Colchoneros di Simeone.

