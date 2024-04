Barcellona, furia Xavi: «Parole di Burgos su Yamal disgustose»

Le parole di Xavi Hernandez, tecnico del Barcellona, in conferenza stampa in vista della sfida contro il Cadice

Xavi ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida del Barcellona contro il Cadice.

PAROLE BURGOS– «Il commento era disgustoso e condannabile. Lamine Yamal è calmo e felice. Non c’è bisogno di parlarne ulteriormente».

LIGA– «È una partita fondamentale, se non vinciamo il campionato potrebbe praticamente finire. È complicato e difficile, ma non gettiamo la spugna. Se falliamo, il Clásico servirà a poco. Vedremo cosa succederà».

VITTORIA VS PSG– «Non vinco le partite. Le vincono i giocatori. Se Pedri non fa il passaggio, posso fare il cambio al 50esimo, 60esimo o 13esimo… Il calcio appartiene ai calciatori».

FUTURO– «Ve l’ho detto in ogni conferenza stampa. Non è cambiato nulla. Cambia la domanda se vuoi, ti do questa opportunità… Adesso sono tutti positivi. Il fatto di cambiare è per questo. Cercare di cambiare per il bene della società. Non ho fatto altro. La decisione non cambierà».