Bari, continua la contestazione: nuovo striscione a Roma

«Baresi secondi a nessuno». I tifosi del Bari hanno esposto questo striscione sul colle del Gianicolo, a Roma.

La polemica non si è placata dopo aver ammesso l’errore in conferenza Aurelio De Laurentiis e i supporters del club pugliese hanno espresso tutta la loro rabbia in questi giorni. Tra le altre cose nel pomeriggio la squadra è attesa dalla gara interna contro il Lecco in Serie B, la prima con Iachini sulla panchina biancorossa. Lo riporta La Repubblica di Bari.