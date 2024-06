Baroni, incontro di 3 ore con Giulini: ha fatto una promessa al presidente del Cagliari

Incontro di tre ore tra Marco Baroni e il presidente del Cagliari Tommaso Giulini: il tecnico ha fatto una promessa ai sardi

Il Cagliari inizia a muovere i primi passi per costruire la squadra che dovrà affrontare il campionato di Serie A 2024/2025. Secondo quanto riporta Afredo Pedullà, il tecnico Marco Baroni ha trascorso tre ore con il Presidente rossoblù Tommaso Giulini.

L’allenatore avrebbe fatto una promessa al patron del club isolano: se non dovesse accettare le offerte della Lazio di Lotito, terrebbe in forte considerazione la panchina sarda. Baroni è però in attesa di un’offerta da parte del club biancoceleste, che potrebbe arrivare già in serata, per poi chiudere l’affare domani.

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU CAGLIARINEWS24.COM