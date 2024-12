Baroni: «Vogliamo fare bene anche in Coppa Italia; errori arbitrali? Sbagliano loro come sbagliamo noi, tutto si equilibra»

Le parole di Marco Baroni, tecnico della Lazio, in vista della partita di Coppa Italia dei biancocelesti contro il Napoli

Marco Baroni ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di Coppa Italia della Lazio contro il Napoli. Di seguito le sue parole.

COSA RAPPRESENTA LA COPPA ITALIA – «Ci teniamo a far bene. La squadra ieri ha lavorato con attenzione, con voglia. Chiaro che abbiamo qualche piccola defezione, qualcuno proveremo a recuperarlo nella seduta delle 16. Poi giochiamo contro la prima in classifica, meritatamente prima, e vogliamo far bene».

COSA HA VISTO DI DIVERSO NELLA LAZIO NELLE ULTIME GARE – «Del Ludo abbiamo detto molto, è stata una gara particolare. La squadra ha creato, ha giocato. Io guardo sempre quello che si fa in campo, quello che meriti. Purtroppo lì volevamo vincere e non ci siamo riusciti, principalmente serviva più determinazione sotto porta. Non siamo stati fortunati negli episodi. Con il Parma buona partita, il primo tempo ha innervosito la squadra quell’episodio. Ma ha sempre giocato, creato e io guardo lì la prestazione. Abbiamo analizzato gli errori, ma fanno parte del lavoro, di una crescita che deve esserci sempre costante. Nella ripresa la squadra mi è piaciuta dopo il 2-0, siamo ripartiti a testa bassa con la voglia di rimetterla in equilibrio e abbiamo creato tanto. E’ l’aspetto importante. Non siamo contenti del risultato, ma bisogna essere bravi sul campo a meritare. Se la squadra gioca con il merito con cui ha giocato porterà a casa delle vittorie».

MANCANO PUNTI PER DECISIONI ARBITRALI – «Puoi anche avere sensazioni, ma alla fine come sbaglio io sbagliano i giocatori, tutto si equilibra. Io non porto la squadra su quel terreno, noi pensiamo al lavoro. Massima fiducia in tutto e tutti, il lavoro ci porta a quello che vogliamo fare. La crescita in queste situazioni ci dà maggiore forza. Nel calcio ci possono essere situazioni… Non voglio parlare di errori, è brutto questo. Dobbiamo saper gestire queste situazioni, la squadra deve avere la forza per farlo. Noi abbiamo analizzato quello che abbiamo sbagliato, lì possiamo intervenire e modificare».

SITUAZIONE INFORTUNATI – «Abbiamo giocatori quasi pronti al rientro. Castrovilli sta bene, può fare qualche minuto, ha dato la sua disponibilità e per noi è positivo. Ci teniamo al ragazzo, lo vogliamo con noi, lo vogliamo riportare dentro. Qualcuno ha avuto qualche problemino a Parma, vediamo se riusciamo a recuperarlo anche per un minutaggio parziale. Tavares domani non ci sarà, ma non getto la spugna per la prossima».

SORPRESO DAL NAPOLI DI CONTE – «Non mi sorprende, il Napoli è meritatamente primo. Conosco Conte al di là dei risultati, gli sono stato vicino due anni alla Juve e so che è un grande allenatore. Sarà dura per tutti gli altri ma non sono stupito. Dentro quella classifica c’è tanto lavoro».

CHE GARA ASPETTARSI – «Una bella partita che affronteremo in casa. L’avversario è di altissimo livello, una squadra solida, complicata da affrontare per tutti e anche per noi. Per la grande difficoltà è un test più importante, vogliamo misurarci noi con questo tasso di difficoltà. Sarà una partita vera, viva, accesa. Poi speriamo di portarla dalla nostra parte».

CONTINUA A LEGGERE SU LAZIONEWS24.COM