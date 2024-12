Baroni post Ajax-Lazio: «E’ giusto lavorare a testa basta, con umiltà e ambizione. Sono contento»

Lazio, le dichiarazioni del tecnico Marco Baroni dopo la partita di UEFA Europa League vinta per 3-1 ai danni dell’Ajax

Ai microfoni di Sky Sport, l’allenatore biancoceleste Marco Baroni ha rilasciato qualche dichiarazione sul match di Europa League Ajax-Lazio.

GIUSTO SOGNARE – «E’ giusto lavorare a testa basta, con umiltà e ambizione. Quello che fa la squadra, quello che predico io. La squadra può crescere, lo deve fare nel lavoro, nell’applicazione, con questo livello di partite. Ho detto alla squadra che dovevamo andare ad aggredirli, togliergli qualcosa. La squadra lo sente sempre di più, sono contento. Abbiamo fatto una prestazione matura, di compattezza, di spirito e anche attenta».

ROSA SEMPRE PIU’ PROFONDA – «Sono contento, soddisfatto. Ho avuto la percezione che la squadra andava lanciata. Quando l’ho fatto mi è venuta dietro nello spirito, nella voglia, nella dedizione, nel capire le cose che dobbiamo migliorare. Non mi sorprende questo, sono ragazzi di qualità. Bisogna rompere questo muro di resistenza, il giovane deve giocare e sbagliare. La squadra è brava, sostiene anche questo. A me non sorprende molto, sono ragazzi che devono crescere affrontando questi tipi di partite. Se abbiamo partite sempre più importanti vuol dire che stiamo facendo bene».

TCHAOUNA – «E’ migliorato molto, sta migliorando. Anche in Coppa ha lavorato bene sul terzino che veniva dentro. Oggi l’ha perso un paio di volte ma c’è applicazione. A volte fa delle giocate istintive, deve capire quando la palla è sanguinosa e non la devi perdere. Ha tanta qualità, calcia destro e sinistro. Io voglio gli esterni che si accentrino, quando è vicino alla porta può fare gol».

DELE-BASHIRU – «Viene da un calcio diverso, dove c’è meno applicazione. Si può identificare bene in questo ruolo, ha una fisicità devastante, è anche tecnico. La cosa che deve migliorare, e lo sta facendo, è portare la velocità della testa a quella delle gambe. Quando lo fa diventa di livello altissimo. Anche negli allenamenti, quando strappa e va a prendere uno è veramente forte. Un’applicazione che cresce di gara in gara, di allenamento in allenamento».

