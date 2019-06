Barreca Genoa: il senso di questa operazione

Antonio Barreca è un profilo giusto per il nuovo Genoa. Andreazzoli ricerca un calcio propositivo in cui gli esterni devono spingere

Sarà un’estate di grossi cambiamenti in casa Genoa. Con Aurelio Andreazzoli in panchina, l’intenzione è quella di creare una squadra dai princìpi molto più propositivi rispetto al recente passato.

Non stupisce che uno dei possibili colpi del Genoa sia Antonio Barreca. Nel calcio di Andreazzoli, gli esterni giocano molto alti in fase di possesso, per coprire bene sia l’ampiezza che tutti i corridoi offensivi. Barreca si tratta di un terzino che spinge molto, fa quindi al caso del nuovo allenatore del grifone.