Baschirotto: «Scaricare maiali è più pesante che alzare un bilanciere»

Federico Baschirotto ha parlato alla rivista Men’s Healt: di seguito le parole del difensore del Lecce sul suo regime di allenamento e sul suo fisico.

ALLENAMENTO – «Quando hai lavorato nei campi non ti lamenti più perché devi allenarti. Scaricare un maiale da un camion è più dura che sollevare un bilanciere. Quando vedi tuo papà tornare a casa distrutto dalla fatica capisci che la vita non è tutta rose e fiori e non puoi lamentarti per un allenamento troppo duro».

ROUTINE – «Da anni è sempre la stessa: mi sveglio alle 7, colazione e palestra prima dell’allenamento con la squadra. A Lecce mi sono fatto dare le chiavi dal magazziniere, ormai sono diventato il preparatore atletico di me stesso».

TATUAGGI – «Non ne avrò mai: il corpo non si tocca, hai mai visto una Ferrari con gli adesivi?».

FISICO – «Ora il calcio è molto più fisico: sarà brutto da dire, ma ormai la tecnica non basta più da sola. I muscoli servono, chi più chi meno li hanno tutti. Io sollevo anche 140 kg di panca piana, ma in palestra ci vado per essere sempre più all’altezza in campo. Ho la stessa dieta di chiunque faccia sport ad alto livello. Qualche volta sgarro ma poi recupero».