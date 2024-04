Bastoni Inter, sirene dalla Spagna per il centrale: la situazione

Alessandro Bastoni è finito nel mirino di un club spagnolo e anche per lui l’Inter potrebbe accettare in caso di offerta importante

Il centrale è da tempo sul taccuino di Guardiola, ma il City nell’agosto 2023 ha investito 90 milioni per Gvardiol e da quanto emerso il pericolo potrebbe arrivare da Madrid, con Ancelotti alla ricerca di un nuovo centrale per la sua retroguardia. Il prezzo è al momento di 80 milioni, come scrive Tuttosport.