Bastoni: «Europeo? Parentesi difficile per me. L'Italia è migliorata grazie a questo aspetto. La mia crescita passa attraverso...»

Intervistato da Vivo Azzurro TV in occasione dell’ultimo raduno della Nazionale, Alessandro Bastoni si è raccontato e ha parlato della sua crescita con la maglia azzurra.

COME SI DIVENTA ALESSANDRO BASTONI? – «Si diventa Alessandro Bastoni imparando tanto da esperienze come l’Europeo del 2021, dove ho fatto la gavetta dietro a vere e proprie icone nel mio ruolo. La vittoria dell’Europeo è stato il coronamento di tanti sacrifici fatti da bambino. Ho avuto la possibilità di viverlo, anche se non in prima persona perché avevo davanti due totem come Chiellini e Bonucci, che mi hanno insegnato tanto».

LA NAZIONALE – «All’Europeo abbiamo avuto una parentesi non troppo felice, mi prendo le responsabilità del gruppo. Forse abbiamo fatto fatica anche a capirci, poi c’è stata grande maturità in questa ripartenza in Nations League e adesso stiamo facendo grandi cose. Spalletti ha un rapporto molto trasparente con tutti, dice le cose che pensa in faccia. Questa è una sua grande qualità. L’obiettivo obbligatorio è partecipare al Mondiale perché è da due edizioni che non riusciamo a qualificarci».