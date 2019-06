Batistuta: «Lusingato e felice dell’interesse della Fiorentina»

Gabriel Omar Batistuta pronto a tornare a Firenze? L’ex centravanti potrebbe far parte della società di Commisso

Commisso alla Fiorentina non vuole rivoluzioni ma farà delle modifiche, puntando anche sul passato. Gabriel Omar Batistuta potrebbe avere un ruolo importante in dirigenza, con il nuovo patron.

L’ex attaccante ne ha parlato a Lady Radio: «Se davvero la Fiorentina pensasse a me, sarebbe bellissimo, io ne sarei lusingato e felice. Ho visto un grande entusiasmo per l’arrivo di Commisso. Tutti sanno quello che rappresenta per me la maglia della Fiorentina e Firenze».