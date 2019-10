Batistuta: «Mihajlovic e Vialli? Meritano che la gente gli stia vicino» – VIDEO

Batistuta torna a parlare, ma prima l’ex viola ha voluto riservare un pensiero per Mhajlovic e Vialli

Mihajlovic e Vialli, due ex calciatori, due uomini che lottano contro una brutta malattia. Batistuta ha riservato loro un messaggio.

«Mihajlovic starà bene, io vedo le partite in cui lo accompagnano e gli sono tutti vicino. Vialli pure, approfitto per salutarli. Loro hanno dato tanto e si meritano di essere accompagnati in questo momento difficile. Noi ad un certo punto usciamo di scena e a casa siamo, non è facile, è un percorso che impari a fare con gli anni».