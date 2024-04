Bayer Leverkusen-Fortuna Dusseldorf: dove vederla, orario e probabili formazioni

Tutto sulla sfida di Coppa di Germania tra Bayer Leverkusen e Fortuna Dusseldorf: le ultime di formazione con orario e dove vedere il match

Questa sera tocca al Bayer Leverkusen e al Fortuna Dusseldorf scendere in campo per la semifinale d’andata della Coppa di Germania, in programma alla Bayer Arena. Per la squadra di Xabi Alonso è la chance di continuare la stagione perfetta che li vede ancora in corsa in tutte le competizioni. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione con orario, probabili e dove vedere il match.

Bayer Leverkusen-Fortuna Dusseldorf, le probabili formazioni

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Kovar; Tapsoba, Tah, Hincapie; Frimpong, Andrich, Xhaka, Grimaldo; Hofmann, Wirtz; Schick. All. Xabi Alonso.

FORTUNA DÜSSELDORF (4-2-3-1): Kastenmeier; Zimmermann, Oberdorf, Siebert, Uchino; Engelhardt, Tanaka; Klaus, Appelkamp, Tzolis; Mustapha. All. Thioune.

Bayer Leverkusen-Fortuna Dusseldorf: orario e dove vederla

La partita, valido per la semifinale d’andata della Coppa di Germania, è in programma alle ore 20:45 allo stadio Bayer Areba. Sarà visibile in diretta su Sky o in streaming sull’App dedicata e scaricabile su tutte le piattaforme: pc, tablet e smartphone. Canale 2024 e 213 per il 4K.