Bayer Leverkusen Milan, Fonseca: «Ho SCELTO su Morata»

Paulo Fonseca prepara la sfida del suo Milan contro il Bayer Leverkusen. Ecco le sue dichiarazioni

Sfida stellare per il Milan che andrà a fare visita ai campioni di Germania del Bayer Leverkusen. Il tecnico rossonero Paulo Fonseca ha parlato ai microfoni di Sky Sport per presentare la sfida valevole per la seconda giornata di Champions League.

MORATA – «Sarà difficile che giochi domani, non voglio prendere rischi. Non sta totalmente bene. Oggi si è allenato ma non sta totalmente bene. Probabilmente non giocherà, non voglio prendere rischi per un infortunio».

COS’È CAMBIATO ULTIMO PERIODO – «Soprattutto la fiducia delle persone dentro il Milan ma anche nei nostri tifosi. Ma io devo dire che non è perché abbiamo vinto queste partite che non dobbiamo continuare a migliorare. Non siamo una squadra vicina a quello che io voglio, io voglio di più. Ad esempio contro il Lecce abbiamo vinto 3-0 ma quando giochiamo questo tipo di partite abbiamo tanto da migliorare nelle decisioni e nel nostro gioco posizionale. Abbiamo tanto da imparare e migliorare, dobbiamo continuare a fare il nostro lavoro con equilibrio. Non abbiamo vinto niente. Sì, abbiamo vinto due partite importanti che migliorano l’atmosfera, è bello avere questa fiducia, ma abbiamo tanto da fare».