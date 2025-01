Bayer Leverkusen-Sparta Praga: dove vederla, orario e probabili formazioni

Alla BayArena la sfida di Champions League Bayer Leverkusen-Sparta Praga: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Alla BayArena di Leverkusen si giocherà la gara valevole per l’8ª e ultima giornata del girone di Champions League tra Bayer Leverkusen-Sparta Praga. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

Bayer Leverkusen (4-2-3-1): Kovar; Mukiele, Tah, Tapsoba, Alejandro Grimaldo; Xhaka, Palacios; Frimpong, Wirtz, Aleix Garcia; Tella. Allenatore: Alonso.

Sparta Praga (3-5-2): Vindahl; Vitik, Panak, Sorensen; Wiesner, Sadilek, Kairinen, Laci, Rynes; Olatunji, Birmancevic. Allenatore: Friis.

Orario e dove vederla in tv

Bayer Leverkusen-Sparta Praga si gioca alle ore 21:00 di mercoledì 22 gennaio per l’ottava e ultima giornata dei gironi di Champions League. Verrà trasmessa in diretta in esclusiva su Sky Sport. In streaming sarà disponibile anche su Sky Go e Now Tv.