Jerome Boateng potrebbe rinnovare con il Bayern Monaco: contatti avviati con il club bavarese per prolungare oltre il 2021

Jerome Boateng potrebbe rinnovare con il Bayern Monaco. Il difensore tedesco ha avviato i contatti con il club bavarese per prolungare oltre il 2021. Queste le dichiarazioni del suo agente.

«Jerome si sente a casa in questo club e questo è fondamentale per lui. Per quanto riguarda il rinnovo stiamo trattando e non vediamo l’ora di parlare con la dirigenza».